Скоростной поезд "Киев-Пляж" быстро доставит на Черное море

В Евпаторию (Крым), возможно,риправитеся запустят скоростной поезд "Киев-Пляж", сообщает Евпаторийский городской портал.

"Перспективным и важным для развития нашего города-курорта проектом может стать прямое скоростное железнодорожное сообщение со столицей нашего государства. Цель проекта заключается в том, чтобы каждый желающий буквально за считанные часы из Киева мог попасть в гостиницу на берегу моря", - сообщает портал.

По информации Евпаторийского городского головы Андрея ДАНИЛЕНКО, вопрос о запуске скоростного поезда под условным названием "Киев - Пляж" обсуждается на уровне Министерства транспорта Украины. В качестве претендентов рассматриваются два города: Евпатория и Одесса.