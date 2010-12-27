Азаров о кредите МВФ: теперь можно и вальс-гопака станцевать

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на пресс-конференции для центральных и региональных средств массовой информации комментировал факторы стабильности национальной валюты и в этом контексте вспомнил свой брифинг в субботу, 25 декабря, в ходе которого корреспондент УНИАН задал вопрос, поступили ли средства очередного транша кредита МВФ в Украину.

"Я даже не знаю, и меня это не очень интересует, между прочим. Честное слово говорю, не знаю, и меня это не очень интересует. У нас абсолютно надежная финансовая ситуация», - сказал тогда Н.АЗАРОВ, впрочем, добавив: - Приеду сейчас (в Кабмин – УНИАН) и поинтересуюсь. Они должны поступить. Но если они не поступили, тоже ничего страшного нет. Целее деньги будут, кстати".

«Я сначала хотел серьезно ответить, а потом вспомнил и подумал, что я даже не поинтересовался, пришли деньги или нет. Еще секунда размышлений - и мне захотелось, честное слово, пританцовывать, вальс-гопака сплясать. Я, правда, этого не сделал, потому что журналисты подумали бы, что премьер с ума сошел. После той безнадеги, которую мы имели в марте, позволить себе не думать о том, пришли деньги или нет… действительно, можно в пляс пуститься», - сказал сегодня Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) на заседании 22 декабря т.г. принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долларов США.