Избитая на улице проректор Донецкого университета чувствует себя плохо

Проректор Донецкого национального университета Татьяна ЛЕВ, которую 17 декабря избили неизвестные, чувствует себя плохо.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил супруг Т.ЛЕВ, избранный 10 декабря конференцией трудового коллектива ректором вуза, профессор Юрий ЛЫСЕНКО.

«Вообще-то чувствует она себя неважно, сейчас мы пригласили врача невропатолога, который занимается ее лечением», - сказал Ю.ЛЫСЕНКО.

Ю.ЛЫСЕНКО отметил, что его супруга находилась в стрессовом состоянии после неоднократных обысков и на работе, и дома, а потом ее еще и избили. «Тем более, на фоне всех этих стрессов, этих обысков, выемок документов… Тут, наверное, нужны стальные нервы, что бы такое выдержать. А тут еще и это», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Донецке около 19 ч. возле подъезда своего дома неизвестными была избита проректор Донецкого национального университета Т.ЛЕВ - жена профессора Ю.ЛЫСЕНКО, который 10 декабря победил на выборах ректора этого вуза.

По словам Ю.ЛЫСЕНКО, «двое мужчин, лица которых жена не рассмотрела, ударили ее несколько раз по голове, потом сбили с ног и стали бить уже лежачую».

Он подчеркнул, что нападавшие сказали его жене: «Это тебе за мужа!» и скрылись.

По словам Ю.ЛЫСЕНКО, медики поставили Т.ЛЕВ диагноз «сотрясение мозга и ушибы».

По факту избиения Т.ЛЕВ возбуждено уголовное дело.

Справка УНИАН. Профессор Ю.ЛЫСЕНКО 10 декабря с.г. победил на выборах ректора Донецкого национального университета.

15 декабря милиция провела обыск в его квартире. Затем, 16 декабря правоохранители дважды обыскали служебный кабинет в университете Т.ЛЕВ, причем второй обыск длился больше 6 часов – почти до 24.00.

17 декабря пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщила, что в Донецком национальном университете проходят следственные действия, связанные с возбуждением уголовного дела о растрате имущества должностными лицами вуза.

При этом пресс-служба прокуратуры области отметила, что «за период, который проверяется, ни один из кандидатов на пост ректора ДонНУ не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности вуза, и попросила «не связывать факт возбуждения уголовного дела с выборами ректора университета».

В то же время, работники ДонНУ заявили, что связывают факт возбуждения уголовного дела непосредственно с выборами ректора университета, поскольку супруга избранного ректора Ю.ЛЫСЕНКО Т.ЛЕВ занимает должность проректора университета. Ранее она была освобождена от должности приказом и.о. ректора Петра ЕГОРОВА, но судом восстановлена в должности.