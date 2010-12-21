ФГИУ наконец-то вернул залог одному из участников конкурса по ОПЗ

Фонд государственного имущества (ФГИУ) возвратил компании «Фрунзе-Флора» залог, внесенный за участие в конкурсе по продаже госпакета акций Одесского припортового завода (ОПЗ) в размере 400 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, последний транш из данной суммы был перечислен «Фрунзе-Флора» на прошедшей неделе.

Председатель ФГИУ также сообщил, что фонд планирует в 2011 году возвратить аналогичный по размерам залог, внесенный другой компанией-участником конкурса по ОПЗ.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2009 года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 компании - ООО "Азот-Сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО "СИБУР") ", ООО "Фрунзе-Флора (Украина)” и ООО "Нортима" (Украина).

Хозяйственный суд г. Киева 25 декабря 2009 г. взыскал в интересах ООО “Нортима” с Фонда госимущества 400 млн. грн. перечисленной конкурсной гарантии и 2 млн. 695 тыс. 890 грн. 41 коп. – 3% годовых за несвоевременное выполнение денежного обязательства. Аналогичное решение было принято судом также в отношении другого участника конкурса – ООО «Фрунзе-Флора».