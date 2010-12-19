Весь Севастополь остался без света, кроме частей Черноморского флота

В Севастополе отключился свет во всем городе, ни один район города не обеспечен электричеством на текущий момент, передает РИА Новости.

Электроэнергией обеспечены лишь воинские части и корабли Черноморского флота, у которых есть свои генераторы и они не зависят от городской электросети.

Как сообщил РИА Новости источник в городской администрации, пожелавший остаться неизвестным, коммунальные службы были не готовы к экстренному отключению всего города от питания и сейчас максимально быстро пытаются решить вопрос.

"Такое ощущение, что командование Черноморского флота предвидело подобную ситуацию и для того, чтобы оставаться в боеготовности, обеспечило воинские части автономными котельными", - сказал собеседник агентства.

В МЧС Севастополя не комментируют ситуацию.