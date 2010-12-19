В центре Харькова установили 300-литровый самовар

В воскресенье в центре Харькова на площади Свободы установили 300-литровый самовар и 8-метровые матрешки.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, в столице Слобожанщины началась новогодняя ярмарка «Двенадцать месяцев».

На площади создали торговую площадку, где расположились 12 деревянных домиков, оформленных в стиле 12-ти месяцев года. Здесь можно приобрести разную продукцию отечественных производителей - от продуктов питания до товаров народного потребления. Одновременно для харьковчан и гостей города работают заведения общественного питания.

В самом центре площади установлен самовар вместимостью 300 литров, и здесь каждый желающий может попробовать свежо заваренный чай.

Также на площади Свободы работают каток и луна-парк с разными аттракционами, в частности, «Веселый поезд», автодром, детские карусели. Кроме того, здесь установлены 8-метровые матрешки из полимерных материалов.

Харьковчан и гостей города, которые сегодня побывали на площади, приветствовали актеры в образах казаков и фольклорных персонажей.

Ярмарка будет работать до 9 января 2011 года.