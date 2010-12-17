Работник Беркута, задержавший Мустафу Найема, получил строгий выговор

Работнику полка милиции особого назначения «Беркут», который некорректно говорил с журналистом Мустафой НАЙЕМОМ, объявлен строгий выговор.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, инспекция по личному составу столичной милиции закончила служебное расследование по факту задержания 13 декабря этого года М.НАЙЕМА.

Проверкой установлено, что милиционер в общении с журналистом позволил себе некорректные высказывания в его адрес, чем грубо нарушил требования Этического кодекса работника органов внутренних дел Украины и Устава патрульно-постовой службы милиции Украины.

По результатам расследования начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве генерал-лейтенант милиции Алексей КРИКУН подписал приказ, которым к милиционеру ПМОМ «Беркут» применено дисциплинарное взыскание – ему объявлен строгий выговор.

Как сообщал УНИАН, М.НАЙЕМА задержали сотрудники спецподразделения милиции "Беркут" 13 октября. По данным ведущей “5-го канала” Татьяны ДАНИЛЕНКО, журналиста задержали около 21.30 возле здания редакции телеканала.

"Подъехали на машине "Беркута". Не представившись, попросили выйти из машины (журналист находился в машине Т.ДАНИЛЕНКО). Мустафа вышел. Попросили предъявить документы. Стали грубили. Мустафа предъявил документы, но они сказали, что "они не увидели", - сообщила Т.ДАНИЛЕНКО. "Они его задержали силой, объяснив это тем, что он "лицо кавказской национальности" и повели в Подольское райуправление... ", - заявила Т.ДАНИЛЕНКО.