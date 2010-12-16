Донецких налоговиков проверят на знание кодекса

Все сотрудники налоговой службы Донецкой области, включая высшее руководство ведомства, в ближайшее время сдадут тесты на знание нового Налогового Кодекса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной налоговой администрации.

В сообщении отмечается, что после обучающих семинаров пройдут несколько этапов компьютерного тестирования и финальный экзамен. Специально написанная для «налоговой сессии» программа содержит более сотни вопросов в соответствии с положениями Налогового кодекса и проверяет правильность ответов в онлайн-режиме.

Ни один сотрудник ГНА в Донецкой области не будет допущен к дальнейшей работе, пока не убедит экзаменаторов в доскональном знании предмета, подчеркнули в пресс-службе.

После сдачи внутренних экзаменов налоговое ведомство создаст консультационные центры для налогоплательщиков Донецкой области.

Комментируя нововведение, председатель ГНА в Донецкой области Александр КЛИМЕНКО сказал: «Мы должны стать той единственной инстанцией, которая четко и ясно донесет до каждого гражданина суть новых законодательных норм и механизмы их применения на практике. Поэтому наши сотрудники обязаны знать и уметь применять Налоговый кодекс лучше всех. Если не наизусть, то очень близко к тексту».

При этом А.КЛИМЕНКО добавил, что сам намерен пройти тестирование одним из первых.