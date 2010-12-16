У школ возникнет проблема с бесплатным питанием?

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО обеспокоен, что в следующем 2011 году в школах города возникнет проблема с бесплатным питанием школьников начальных классов.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сообщил на встрече с журналистами.

Свои опасения мэр объясняет тем, что пока на отрасль образования в проекте государственного бюджета на будущий 2011 год заложено меньше средств, чем было в текущем 2010 году.

«На сегодняшний день на отрасль образования (в проекте госбюджета-2011) заложено 97,5% средств от уровня 2010 года», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, отметив, что «это цифры по городу Донецку, но по стране все точно так».

Мэр подчеркнул, что пока в школах Донецка нет проблем с бесплатным питанием школьников начальных классов, но в следующем году такая проблема может стать очень серьезной.

«Пока в Донецке такой проблемы не существует, оплата питания школьников – это делегированные полномочия государства. Но в проекте бюджета 2011 года, там суммы заложены очень скромные – и без учета инфляции и без учета того, что цены на продукты питания выросли», - объяснил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.