В Ривненской области мэр насмерть сбил велосипедиста

В Ривненской области мэр Радивилова Николай КАРАПЕТЯН, управляя автомобилем «Тойота-Кемри», насмерть сбил велосипедиста - 35-летнего жителя Радивилова.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе отдела Госавтоинспекции УМВД Украины в Ривненской области, трагедия произошла поздно вечером, 14 декабря, на автодороге Киев-Чоп, в 5 километрах до въезда в этот райцентр.

«Столкновение автомобиля с велосипедистом было настолько сильным, что мужчина отлетел на несколько метров от велосипеда и погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля остановился и сообщил о трагедии правоохранителям», - проинформировали в ГАИ.

По факту ДТП проводится следствие.