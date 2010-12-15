УБОП задержал преступников, которые похищали людей

Сотрудниками УБОП Главного управления МВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность преступной группы, которая занималась вымогательством и похищением людей.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с лбщественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В ходе оперативной работы сотрудники милиции установили, что у предпринимателя неизвестные вымогают крупную денежную сумму. При передаче денег несколько злоумышленников были задержаны. В ходе обысков у них были изъяты газовые пистолеты, переделанные для стрельбы травматическими патронами. Также было установлено, что ранее задержанные выкрали и насильственно удерживали двух граждан с целью получения от них денежных сумм.

В настоящее время костяк группы задержан, несколько человек находятся в розыске. Возбуждено уголовное дело по ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство) и ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Следствием проверяются версии о причастности задержанных к совершению других преступлений.