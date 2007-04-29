Одесские теплопоставщики компенсировали потребителям 6 млн. грн.

В качестве компенсации за оплаченные, но не оказанные услуги по теплоснабжению домов жилищного сектора две теплоснабжающие организации – Одесская ТЭЦ и коммунальное предприятие «Теплоснабжение Одессы» возвратили местным потребителям 6 млн. грн.

Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель начальника облуправления по делам защиты прав потребителей Надежда ФЕДОСЕЕВА, уточнив, что «каждое предприятие путем взаимозачетов вернуло потребителям по 3 млн. грн.»

По словам Н.ФЕДОСЕЕВОЙ, в течение первого квартала текущего года сотрудники облуправления проверили 47 субъектов хозяйственной деятельности, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. В частности, дирекций единого заказчика «Малиновский», «Звездный», «Северный», «Бугаевский», «Жовтневый», «Фонтанский», «Арнаутский», «Южный». И в 42-х из них были обнаружены нарушения. «Практически все проверенные предприятия, - подчеркнула заместитель начальника облуправления, - допускают отклонения от нормативных требований, регламентирующих качество оказываемых услуг».

Н.ФЕДОСЕЕВА констатировала, что „57% жалоб, поступивших в управление с начала года, вызваны некачественным предоставлением услуг работниками городского жилищно-коммунального хозяйства».