В Минобразовании вспомнили, как украинцы подняли шум во Франкфурте

В Министерстве образования и науки, молодежи и спорта заявляют, что делегация, которая летела в Южно-Африканскую Республику и поскандалила со службами аэропорта Франкфурта-на-Майне, не была делегацией от этого министерства.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Министерства образования и науки, молодежи и спорта.

По данным пресс-службы, действительно делегация от Украины на 17-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоит из представителей молодежных общественных организаций, студенческих организаций, молодежных активистов. Подготовкой к участию украинской делегации в мероприятии занимался Оргкомитет, созданный общественными организациями, утверждают в Минобразования.

Несколько специалистов министерства, которые поехали на Фестиваль, представляют там общественные организации, членами которых они являются, уточняется в сообщении.

В то же время, подчеркнули в пресс-службе, на их запрос относительно возможного задержания делегации поступил официальный ответ от Министерства иностранных дел Украины относительно ситуации о том, что претензий у власти Германии, полиции и авиаперевозчика - компании "Deutsche Lufthansa AG", которая проводила рейс, нет.

Как сообщали некоторые СМИ, украинская делегация из Министерства науки и образования, молодежи и спорта поскандалила со службами аэропорта Франкфурта-на-Майне.

В частности, отмечалось, что 12 декабря работники аэропорта отказались посадить на самолет одного из членов украинской делегации из 98 человек, которая следовала в ЮАР. Причиной стало алкогольное опьянение пассажира.

Тогда, в знак протеста, вся делегация отказалась лететь из Франкфурта.

Но все-таки спустя некоторое время делегация в полном составе отправилась в ЮАР и благополучно добралась до этой страны.