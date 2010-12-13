Мэр Бахчисарая объявил «земельную амнистию»

Городской голова Бахчисарая Константин РУБАНЕНКО, избранный от партии "Русское единство", издал распоряжение о так называемой "земельной амнистии".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе партии, в ходе проверки законности использования земельных участков, которые находятся в городских границах Бахчисарая, городские власти намерены исключить возможность незаконного использования земли.

Кроме того, мэрия поставила перед собой задачу пополнить городской бюджет за счет недобросовестных землепользователей, которые должны будут внести свою финансовую лепту за незаконное использование земель.

Как пояснил инициатор объявления "земельной амнистии" К.РУБАНЕНКО, он намерен лично оказать "максимальную поддержку тем пользователям земельных участков, которые имеют реальную возможность строительства на территории Бахчисарая тех или иных коммерческих или социальных объектов".

"В то же время в отношении лиц, намеренно уклоняющихся от целевого использования земель, то есть, застройки в четко установленные сроки земельных участков, находящихся в аренде и, как нам известно, предлагаемых к продаже на вторичном рынке земли, будут применены самые строгие меры, вплоть до расторжения договоров аренды земельных участков с последующей передачей такового права иным лицам", - заявил К.РУБАНЕНКО.

"Плата за использование земельных участков - один из основных источников доходной части городского бюджета. Именно этот факт является основной мотивацией для наведения порядка в области землепользования", - подчеркнул городской голова.