Во Львов привезли мощи Апостола Андрея Первозванного

Во Львов в эти выходные привезли из Ватикана мощи святого Андрея Первозванного.

Мощи находятся в церкви святого Андрея, что на площади Соборной, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Мощи святого Андрея Первозванного во Львов привез епископ Ириней БИЛЫК, каноник Папской Базилики Санта Мария Маджоре (Ватикан).

Как сообщил УНИАН настоятель храма Святого апостола Андрея отец Михаил ЛУЧКИВ, с 11 декабря реликвии будут находиться в храме постоянно.

Как сообщалось, сегодня, 13 декабря, по церковному календарю отмечают день святого Андрея Первозванного.