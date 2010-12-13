В центре Львова трамвай сошел с рельсов и врезался в маршрутку
10:19, 13 декабря 2010Общество
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Пострадали минимум трое людей
Сегодня около 9.30 в центре Львова, на проспекте Свободы, трамвай сошел с рельсов и врезался в маршрутное такси.
Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Управления ГАИ во Львовской области Светлана ДОБРОВОЛЬСКАЯ, вследствие столкновения трамвая и маршрутки пострадали трое людей.
Обстоятельства, приведшие к схождению трамвая с рельсов, а также количество потерпевших, выясняют сотрудники милиции.
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