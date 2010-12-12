Ученые: в Черном море осталось только три вида рыб

Из-за ухудшения экологической системы Черного моря значительно сокращается популяция ценных сортов рыбы. Сейчас там остались только тюлька, шпрот и хамса.

Об этом заявил заместитель директора Института биологии южных морей (ИНБЮМ) по научной работе, доктор биологических наук Юрий Токарев, сообщает ТСН.

"Вот до чего мы дошли: тюлька, шпрот, хамса. Раньше были осетры, камбалы, луфари, кефали. Это была основная рыба. Скумбрии черноморской нет. Хамса и шпрот составляют уже 90% запасов всей рыбы, которая водится в Черном море. Причина - перелов и варварское отношение человека", - сообщил журналистам в Севастополе Токарев, ссылаясь на результаты недавней экспедиции, проведенной учеными ИНБЮМа в Черном море по изучению экосистемы.

По его словам, "донными тралами варварски взбаламучивается и уничтожается все, что есть на дне, где обитают донные виды рыб, та же самая камбала, которой негде нереститься, уничтожается ее место обитания".

За последние 25 лет, по словам эколога, ученые института впервые сделали комплексную съемку всего шельфа от северо-западной части Черного моря до Керченского пролива.

"В северо-западной части было оценено состояние филофорного поля Зернова – участка густо устеленного красной водорослью филлофорой. Это было постоянное обитание филлофоры, она была высотой до 70 сантиметров на огромной площади порядка 10000 гектаров, но теперь стала погибать", - сказал Токарев.

По словам доктора биологических наук, с 2008 года филофорное поле Зернова объявлено государственным заказником.

"Но теперь можно сказать, что мы опоздали лет на 10-15 с принятием этого решения. Надо было сразу, в начале 90-х годов бить в набат и сделать этот шаг", - констатировал он.

"В филлофоре обитали ракообразные, определенные виды рыб. Если этого нет, то нет и этих популяций очень важных сообществ. Мало того, мы обратили внимание, как плохо стала себя чувствовать там мидия и другие моллюски", - дополнил ученый.

Причина такой ситуации, как считает представитель ИНБЮМа, заключается в том, что в этой части Черного моря стали активно добываться газ и нефть, резко возросли грузовые потоки водного транспорта. В настоящее время там при глубинах 20-22 метра ходят суда по 70-80-100 тысяч тонн водоизмещения, винты которых взмучивают все донные осадки, и течением это разносится на довольно большое расстояние.

В результате прозрачность воды резко уменьшилась, солнечная радиация стала проходить гораздо хуже, и филлофора стала погибать.

Исследования ученых также показали общее ухудшение экосистемы, особенно в прибрежной части.