Луганщине представили нового прокурора

Сегодня заместитель генерального прокурора Украины Виктор ЗАНФИРОВ представил коллективу прокуратуры Луганской области нового руководителя Николая БЕСКИШКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, В.ЗАНФИРОВ вручил прежнему прокурору области Евгению ТРУБНИКОВУ «Благодарность за добросовестную службу в органах прокуратуры Украины» первой степени.

В пресс-службе ведомства отметили, что новый руководитель областной прокуратуры имеет 20-летний опыт работы, "знает проблемы Донбасса" и поэтому сможет должным образом выполнять поставленные перед ним и коллективом задачи.