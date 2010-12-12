В Виннице закрывают на карантин школы

В Виннице с 13 декабря в связи с повышением заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями школы закрывают на карантин.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления образования Винницкого городского совета Владимир БУНЯК.

«12 декабря состоялось заседание городской эпидемиологической комиссии, где было принято решение о закрытии школ города на карантин в связи с превышением эпидемиологического порога на 30%», - сообщил он.

В.БУНЯК сообщил, что карантин введен на одну неделю, однако его завершение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10 декабря в Украине на карантин закрыто в связи с гриппом и ОРВИ 609 школ и 95 детских дошкольных заведений.