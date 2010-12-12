Погода на завтра

Завтра в Украине сохранится морозная погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 13 декабря будет облачно с прояснениями. В восточной части снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед; температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Крыму местами небольшие осадки; температура ночью 2-7° мороза (на юге около 0°), днем 3-8° тепла. На остальной территории без существенных осадков, лишь в западных областях временами небольшой снег; температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза, в южных областях около 0°, в Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла. На дорогах страны гололедица. Ветер северный, северо-западный (в западных областях юго-восточный), 3-8 м/с.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.

В столице также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 4-6° мороза.