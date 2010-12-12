В Сумах открылась «школа пенсионеров»

Сумской городской территориальный центр по предоставлению социальных услуг «Берегиня» при поддержке управления труда и социальной защиты населения городского совета на базе отделений адаптации начал реализацию проекта «Школа пенсионеров», "ученикам" которой – 55 лет и больше.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, школа работает по нескольким направлениями: современные методы сохранения здоровья и продления жизни человека, значение питания и физической культуры в укреплении здоровья, психология, основы правовых, образовательных, медицинских знаний.

Для проведения занятий в «Школе пенсионеров» территориальный центр привлекает опытнейших специалистов в области здравоохранения, социальной защиты, из Пенсионного фонда, правоохранительных органов.

Одними из первых свой «урок» провели работники городского отдела милиции. Они рассказали пенсионерам об основных принципах самозащиты от преступных посягательств, о том, как избежать общения с мошенниками, уберечься от краж.