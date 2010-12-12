В Полтаве из-за карантина сократят зимние каникулы в школах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба горисполкома Полтавы.

По их данным, зимние каникулы начнутся позже и будут короче на четыре дня - с 31 декабря по 9 января.

«В полтавских школах, в связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, временно прекращены занятия. Это, в свою очередь, обусловило перенос сроков проведения зимних каникул в общеобразовательных учебных заведениях города: с 27 декабря 2010 по 9 января 2011 (14 календарных дней) на период с 31 декабря 2010 по 9 января 2011 (10 календарных дней). А 27-30 декабря считать рабочими учебными днями», - сказано в сообщении.

Как сообщалось, занятия в школах Полтавы из-за карантина приостановили на 10 дней - с 8 по 19 декабря.