Украина получит грант Глобального фонда

10 декабря состоялось подписание грантового соглашения на суму около 95 млн. долларов между Украиной и Глобальным фондом по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», Украину на подписании представлял этот фонд, который с 2007 года реализует проект «Остановим туберкулез» и является основным получателем упомянутого гранта.

Субреципиенты – Центр по контролю за туберкулезом при Министерстве здравоохранения Украины, Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний, Международный благотворительный фонд «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», представительство международной организации РАТН, Общество Красного Креста в Украине.

По данным пресс-службы, выделенные средства пойдут на борьбу с эпидемией туберкулеза в Украине, которая была объявлена еще в 1995 году Всемирной организацией здравоохранения.