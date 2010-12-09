За невестку нардепа, разбившую три машины, кровь сдавал другой человек

В Крыму прокуратура возбудила уголовное дело по статье «должностной подлог» в отношении медика, который после ДТП выдал фальшивую справку находившейся в состоянии опьянения невестке народного депутата, врезавшейся на автомобиле «Порше» в три припаркованных машины в Симферополе,

Об этом УНИАН сообщил специалист пресс-службы крымского Управления ГАИ Николай АСТАПОВ.

Оперативники выяснили, что анализы за участника ДТП, которое произошло 7 декабря в Симферополе, сдавал другой человек, информирует пресс-служба крымского управления МВД.

При этом сотрудник пресс-службы отказалась уточнить УНИАН подробности аварии, заявив, что ведомство акцентировало внимание на факте подлога со стороны врача.

«Речь идет об этой женщине (Марии ВЕЛИЖАНСКОЙ - УНИАН). Все факты указывали на то, что она была в состоянии опьянения», - сказал Н.АСТАПОВ, добавив, что после выдачи медиком справки остается только догадываться, в каком именно опьянении - алкогольном или наркотическом.

Уголовное дело по материалам проверки, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с экономической преступностью крымской милициии, возбудила прокуратура Симферополя.

Санкция статьи Уголовного кодекса «служебный подлог» - штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности (или заниматься определенной деятельностью) на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, невестка депутата Верховной Рады Украины, одного из лидеров крымского БЮТ Сергея ВЕЛИЖАНСКОГО Мария, управляя автомобилем «Порше Кайен», двигаясь задним ходом, зацепила «Москвич» и «Мерседес», после чего, проехав около 50 метров, врезалась в еще один «Мерседес» - от удара тот перевернулся. В аварии никто не пострадал. 28-летней женщине дал поуправлять машиной проживающий в Германии друг семьи. Госавтоинспекция составила админпротокол и выясняет законность нахождения иномарки в Украине. Автомобиль отправлен на штрафплощадку.