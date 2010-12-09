В Мариуполе толпа напала на сотрудников ГАИ

В Мариуполе Донецкой области за злостное неповиновение сотрудникам Госавтоинспекции задержан водитель маршрутного микроавтобуса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАИ Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Вчера около 17.00 инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ был установлен факт нарушения Правил дорожного движения водителем маршрутного микроавтобуса «Ивеко», в темное время суток в условиях недостаточной видимости двигавшегося без включенных фар ближнего света.

Инспектор ГАИ свистком и жезлом показал водителю, что тот должен остановиться. После остановки маршрутки инспектор объяснил водителю причины остановки и предложил предъявить документы для составления административного протокола, однако получил отказ. На неоднократные предложения передать документы инспектору водитель маршрутки не реагировал, начал вести себя агрессивно и нецензурно высказываться в адрес сотрудника милиции.

«На требования сотрудников милиции прекратить противоправные действия водитель оказал инспекторам злостное неподчинение, в связи с чем к нему были применены меры физического воздействия и специальные средства – наручники», - отмечается в сообщении.

Приблизительно в 17.18 часов к месту события прибыл автомобиль скорой помощи, вызванный неизвестным. На предложение врача о медосмотре водитель оказал сопротивление, своими действиями провоцировал собравшихся вокруг людей, продолжал нарушать общественный порядок, в частности, старался залезть под машину скорой помощи, говорится в сообщении.

Сотрудниками правоохранительных органов водитель микроавтобуса был доставлен в райотдел милиции. «Относительно нарушителя был составлен протокол административного задержания по ст. 173 КУоАП (хулиганство), а также протокол по ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение сотрудникам милиции) и административные протоколы за нарушение требований Правил дорожного движения», - говорится в сообщении ГАИ.

Проверка по факту инцидента продолжается.

Украинские СМИ дополняют картину событий. Так, по данным ТСН, когда водитель перешел в общении с работниками ГАИ на мат, к нему присоединились пассажиры и прохожие. Десятки неуправляемых людей сначала стали на защиту водителя, а затем и вовсе перешли к неадекватным действиям - порезали колеса машины "скорой помощи" и автомобиля Государственной службы охраны, также нанесли травмы работникам ГАИ. На подмогу инспекторам ГАИ был вызван наряд милиции.

В результате водителя силой затолкали в машину скорой помощи и вместе с несколькими милиционерами увезли с места события.

Спустя некоторое время стражи порядка сумели укротить и недовольных жителей Мариуполя. Никто, кроме водителя, задержан не был.