В Кременчуге на Ленине написали: «Кат України. Покидьок»
13:39, 09 декабря 2010Общество
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В милиции пока не комментируют
В Кременчуге Полтавской области неизвестные на памятнике Ленину написали: «Кат України. Покидьок».
Как передает корреспондент УНИАН, надписи сделаны красной краской.
В милиции это происшествие пока не комментируют, заявляя, что начато расследование инцидента, просматриваются видеозаписи с камеры наблюдения, установленной на площади Победы, где находится памятник.
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