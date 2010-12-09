В Кременчуге на Ленине написали: «Кат України. Покидьок»

В Кременчуге Полтавской области неизвестные на памятнике Ленину написали: «Кат України. Покидьок».

Как передает корреспондент УНИАН, надписи сделаны красной краской.

В милиции это происшествие пока не комментируют, заявляя, что начато расследование инцидента, просматриваются видеозаписи с камеры наблюдения, установленной на площади Победы, где находится памятник.