Азербайджан предлагает Украине 8 млн тонн нефти в год в режиме аверса

Азербайджан готов поставлять в Украину 8 млн. тонн нефти в год прокачки по нефтепроводу «Одесса-Броды» в аверсном режиме.

Об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в интервью газете «Урядовий кур’єр».

«Есть предложения от Беларуси относительно транзита венесуэльской нефти в объеме 5 млн. тонн в год и предложения Азербайджана о поставке в Украину до 8 млн. тонн нефти в год в режиме аверса», – сказал он.

При этом министр добавил, что рентабельность работы нефтепровода «Одесса-Броды» будет достигнута при прокачке не менее 10 млн. тонн нефти в год.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября т.г. министр промышленности и энергетики Азербайджана Натик АЛИЕВ заявил о возможности поставлять в Украину 5 млн. тонн нефти ежегодно.

Напомним, 23 ноября т.г. ОАО «Укртранснафта» успешно завершила пробную прокачку нефти в объеме 80 тыс. тонн по «Одесса-Броды» в аверсном режиме на ЛПДС «Мозырь» (Беларусь), которая осуществлялась с использованием свободных мощностей нефтепровода «Одесса-Броды» и одной из двух ниток нефтепровода «Дружба».

Ранее, 25 октября т.г., в Минске Украина и Беларусь подписали контракт на организацию пробной прокачки нефти по нефтепроводу «Одессы-Броды» в аверсном режиме.

Украина и Беларусь также заключили договор о транспортировке нефти по «Одесса-Броды» на 2011-2013 годы в объеме 8 млн. тонн в год.