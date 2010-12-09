В Донецкой области ликвидировали две порностудии

В Донецкой области сотрудники СБУ совместно с милицией прекратили деятельность двух порностудий.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Донецкой области, разоблачена преступная группировка, распространявшая порнографические материалы через Интернет.

В ноябре в Горловке были задержаны организаторы и участники группировки. Во время обысков двух квартир, оборудованных под порностудии, была изъята компьютерная и видеотехника.

СБУ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространения порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Организатор преступного бизнеса содержится под стражей. Следствие продолжается.