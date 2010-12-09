Милиция нашла, кто ворует газовый конденсат через врезки

Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД Украины в Полтавской области задержана организованная преступная группа, которая специализировалась на кражах газового конденсата из магистральных нефтепродуктопроводов, принадлежащих одному из предприятий области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Полтавской области.

По данным милиции, сумма нанесенных предприятию убытков составляет около 3 млн. грн.

У задержанных изъято специальное оборудование и снаряжение, которое они использовали для осуществления врезок в магистральные трубопроводы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению краж газового конденсата из магистральных нефтепродуктопроводов.