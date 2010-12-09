В Москве откроется фотовыставка об Украине

В московском Доме журналиста 10 декабря состоится презентация фотовыставки «Украина туристическая».

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ организаторы мероприятия, фотоработы отображают туристический потенциал всех регионов Украины – Крыма, Карпат, Полтавской области, Волыни, Закарпатья и Киева.

В экспозиции будут представлены 25 лучших фотографий по результатам Первого Всеукраинского конкурса туристической фотографии, в котором принимали участие как профессиональные фотографы, так и любители. Всего в конкурсе принимали участие 26 фотографов, которые предоставили более 400 собственных работ.

На выставке будут представлены пейзажи, памятники архитектуры, фотографии городов и отдельных улиц, обычных людей с их буднями и праздниками, которые создают незабываемую атмосферу туристической привлекательности различных уголков Украины.

Перед открытием выставки в Центральном Доме журналиста состоится пресс-конференция председателя Государственной службы туризма и курортов Министерства культуры и туризма Украины Анатолия ПАХЛИ на тему: «Перспективы развития туристической индустрии Украины» при участии представителей Посольства Украины в Российской Федерации и государственного предприятия «Национальный туристический офис». Участники пресс-конференции расскажут о туристической привлекательности государства, возможностях отдыха, украинской культуре.