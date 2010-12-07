Прокуратура оправдала милиционера, застрелившего задержанного

Прокуратура Черновицкой области оправдала сотрудника Шевченковского райотдела милиции Черновцов, который 26 сентября этого года застрелил из табельного оружия задержанного, который пытался убежать от конвоя, оказав сопротивление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Буковины Петр КОВАЛЬ.

По его словам, «досудебное следствие и проверка применения оружия 26 сентября работниками милиции завершены. В результате инцидента был застрелен Богач Артур Иванович. По результатам расследования уголовного дела на основании проведения ряда экспертиз - баллистических, криминалистических, химических и прочих – принято решение отказать в возбуждении уголовного дела относительно работников милиции».

«Мы ничего неправомерного не выявили», – сообщил прокурор.

По словам П.КОВАЛЯ, сначала было возбуждено дело в отношении А.Богача за сопротивление работникам милиции. С материалами ознакомили родных погибшего. Они не согласились с тем, чтобы дело в отношении их сына закрыли. Тогда решили это дело с обвинением погибшего направить в суд.

«В дальнейшем суд примет решение, законны ли действия прокуратуры в этом случае. Если нет - будет проведено дополнительное расследование», - добавил П.КОВАЛЬ.

Справка УНИАН. 24-летнего жителя районного центра Кельменцы Черновицкой области 26 сентября 2010 года застрелил из табельного оружия сотрудник Шевченковского райотдела милиции Черновцов во время конвоирования. Задержанного под конвоем вели на осмотр на наличие телесных повреждений. Мужчина пытался убежать от правоохранителей. Милиционер во время преследования сделал несколько предупредительных выстрелов, однако когда мужчина попробовал выхватить у правоохранителя табельное оружие, тот его смертельно ранил.