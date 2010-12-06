МИД удивлен обвинениями Гриценко

Министерство иностранных дел Украины удивлено обвинениями народного депутата Анатолия ГРИЦЕНКО в адрес руководства МИД и Минобороны по поводу направления украинских миротворцев в Кот д’Ивуар.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Департамента информационной политики МИД.

“Публичное заявление народного депутата Украины А.ГРИЦЕНКО, в котором он обвиняет руководство МИД и Минобороны Украины в профессиональной безответственности в связи с участием украинского миротворческого контингента в операциях ООН по сохранению мира и безопасности в Кот д`Ивуар, вызывает по меньшей мере удивление и требует дополнительных пояснений”, - отметили в МИД.

Во-первых, обратили внимание в МИД, речь идет не о направлении украинских миротворцев в Кот д’Ивуар, а о временной передислокации из соседней Либерии, где Украина в Миссии ООН представлена уже свыше 6 лет, двух военно-транспортных вертолетов с экипажами (25 человек личного состава и 2 вертолета Ми-8МТ). В соответствии с резолюцией СБ ООН 1951 (2010), срок такой передислокации не будет превышать 4-х недель, отмечается в комментарии.

При этом в МИД добавили, что о целесообразности привлечения ООН украинского вертолетного подразделения к выполнению задач не только в соседнем с Либерией Кот д’Ивуаре, но и Сьерра-Леоне и Гвинее, Министерство обороны проинформировало МИД Украины еще в марте 2006 года, когда министром обороны Украины был именно А.ГРИЦЕНКО. В сентябре того же года Верховная Рада Украины дала согласие на передислокацию украинских миротворцев и техники в Сьерра-Леоне, этим Украина существенно повысила свой авторитет в ООН, положив начало новому направлению миротворческой («межмиссионная поддержка»). Министром обороны в то время также оставался А.ГРИЦЕНКО, подчеркнули в МИД.

В комментарии также отмечается, что в круг задач украинского вертолетного подразделения входит, в первую очередь, обеспечение воздушного патрулирования и воздушной разведки, а также перевозка персонала ООН и грузов во время президентских выборов. К сожалению, миротворческая деятельность ООН предполагает риски безопасности для «голубых касок», на которые они, как и государства-контрибюторы, идут сознательно и добровольно, добавили также в министерстве.

Во-вторых, отметили в МИД, упреки А.ГРИЦЕНКО, что Украина превращается в «эдакое «миротворческое такси по вызову», «готовое обслуживать любые запросы чиновников ООН», которые годами «деликатно», но настойчиво отклоняют европейские государства, которые беспокоятся о жизни своих граждан», смахивают на откровенную дезинформацію. В МИД Украины утверждают, что европейские государства не отклоняют запросы ООН. В двадцатку ведущих стран-контрибюторов миротворческих операций на сегодняшний день входят Италия и Франция, на 22 месте – Испания. Что касается именно Операции ООН в Кот д’Ивуаре, то в ее состав входят, в частности, французские, швейцарские, польские, румынские, сербские, молдавские, российские, а также канадские и турецкие военнослужащие и полицейские. В частности, Франция имеет в Кот д’Ивуаре собственный миротворческий контингент «Единорог» в составе свыше 900 человек, в т.ч. и с ударными вертолетами, говорится в комментарии.

Таким образом, подчеркнули в МИД, данный шаг Украины полностью соответствует ее статусу как страны-основательницы ООН, которая, подписав Устав ООН, добровольно взяла на себя коллективное обязательство по поддержанию международного мира и безопасности. Кроме этого, он на практике имплементирует Стратегию миротворческой деятельности Украины, в разработке которой принял участие А.ГРИЦЕНКО как бывший министр обороны Украины, отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНИАН, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО требует отставки министров обороны Михаила ЕЖЕЛЯ и иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО за направление украинских миротворцев в Кот д’Ивуар.