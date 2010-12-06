Экс-мэр Симферополя сломал позвоночник

Мэр Симферополя в 2006-2010 годах, депутат крымского парламента Геннадий БАБЕНКО сломал позвоночник, упав в ванной.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на неназванных врачей.

Г.БАБЕНКО сейчас находится на лечении в больнице.

В информации, которая появилась сегодня, говорится, что инцидент произошел в третьей декаде ноября.

Угрозы для жизни Г.БАБЕНКО нет.

На сегодняшний момент состояние экс-мэра оценивается медиками как стабильное.