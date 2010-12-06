Экс-мэр Симферополя сломал позвоночник
19:25, 06 декабря 2010Общество
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Неофициальная информация
Мэр Симферополя в 2006-2010 годах, депутат крымского парламента Геннадий БАБЕНКО сломал позвоночник, упав в ванной.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на неназванных врачей.
Г.БАБЕНКО сейчас находится на лечении в больнице.
В информации, которая появилась сегодня, говорится, что инцидент произошел в третьей декаде ноября.
Угрозы для жизни Г.БАБЕНКО нет.
На сегодняшний момент состояние экс-мэра оценивается медиками как стабильное.
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