В Крыму пассажирский автобус врезадся в авто: есть пострадавшие

Автобус с 17 пассажирами врезался в легковой автомобиль и электроопору близ Алушты в Крыму, в результате чего две женщины получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления ГАИ, 5 декабря Mercedes, двигавшийся по маршруту «Симферополь-Алушта-Ялта», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-111940. После этого автобус выехал за пределы проезжей части и наехал на электроопору.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря автобус Temsa с 15 пассажирами съехал в кювет в районе Судака, вероятно, из-за технической неисправности - шесть человек получили травмы.

30 ноября автобус ГАЗ с 9 пассажирами врезался во внедорожник в районе Керчи - погиб водитель джипа, два пассажира автобуса травмированы.