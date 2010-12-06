В Польше от морозов погибли 37 человек

В Польше за первые пять морозных дней декабря 2010 г. погибли 37 человек, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Национальный спасательный центр. Большинство из погибших были бездомными, которые не смогли найти теплых убежищ, а пытались укрыться в неотапливаемых брошенных домах и в садовых беседках. Всего с начала периода сильного похолодания погибли 52 человека.

Самым холодным регионом оказалось Подляское воеводство на границе с Литвой и Белоруссией. Температура там держалась от минус 27 до минус 32 градусов по Цельсию. Из-за морозов и сильного снегопада в стране было нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение. На период холодов закрылись некоторые школы и госучреждения.