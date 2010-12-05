Янукович: Украина готова создавать профессиональную армию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что наше государство готово создавать мобильную, профессиональную армию, оснащенную современным вооружением и техникой.

Об этом он отметил в своем приветствии по случаю 19-й годовщины Вооруженных Сил Украины, текст которого размещен на Официальном сайте Главы государства.

“В текущем году мы остановили разрушение армии и достигли стабилизации. Созданы условия для системного и глубокого реформирования нашего войска”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

“За годы независимости украинская армия утвердилась как опора нашей государственности и гарант национальной безопасности”, - подчеркнул Президент.

“Отдаю должное профессионализму и преданности людей в погонах. Вы поддерживаете хороший уровень обороноспособности государства в условиях ограниченного финансирования и устаревшего технического обеспечения”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

“Нельзя не признать, что все годы независимости государство не уделяло необходимого внимания развитию Вооруженных Сил. Армия выстояла лишь благодаря героическим усилиям рядового и офицерского состава, а также гражданского персонала”, - подчеркнул глава государства.

Он акцентировал на том, что “современные вызовы и угрозы в системе мировой безопасности требуют новой государственной политики в развитии Вооруженных Сил”.

По мнению Президента, важным на пути построения армии нового образца является достижение европейского уровня социальных стандартов для военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров.

“Современную технику можно доверить только высокообразованным, качественно подготовленным специалистам. Поэтому важно повышать качество военного образования и профессиональный уровень офицеров”, - убежден он.

Среди главных заданий на ближайшее время В.ЯНУКОВИЧ назвал “эффективность управления войсками, радикальные изменения в ресурсном и материально-техническом обеспечении”.

В.ЯНУКОВИЧ попросил ветеранов Вооруженных Сил чаще встречаться с молодежью, “рассказывать им, какой ценой завоеван мир и свобода для нынешних поколений”.

Президент выразил поддержку молодым воинам, которые делают первые шаги на военной службе. “Вы – будущее нашего войска. Это будущее зависит от того, насколько уверенно вы овладеете военной наукой”.

Он также поздравил родителей, чьи сыновья и дочери служат в Вооруженных Силах Украины, и пожелал всем, чтобы “наша армия была сильная”.

“Пусть будет крепка безопасность государства. Пусть будет мир, покой и добро в Украине”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.