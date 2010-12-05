Этой ночью в Украине похолодает до 22° мороза

6 декабря в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Лишь днем на крайнем западе местами пройдет небольшой мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах большей части территории страны местами гололедица.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток северо-западный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с, днем на западе местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью в северных и центральных областях 17-12° мороза (на севере Левобережья при прояснениях до 20-22°), на остальной территории 11-6°, в восточной части, в Крыму, Приазовье и на Закарпатье 6-1° мороза, на юге Крыма до 5° тепла; днем в Украине 0-5° мороза, в южных областях, на Закарпатье и Прикарпатье 6-1° тепла (в Крыму до 9°).

В Киеве и области, - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 17-12°, днем 0-5° мороза. В г. Киеве температура ночью 14-12°, днем 4-2° мороза.