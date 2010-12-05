Спирт разбавляли водой и продавали как водку

В Чернигове ликвидирован подпольный цех по производству ликероводочной продукции. Об этом сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в области.

Работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Черниговской области, отрабатывая рынки города, выявили подпольный цех по производству фальсифицированной ликероводочной продукции. Оперативники установили и задержали всех лиц, причастных к совершению этого преступления. Организатор и двое его сообщников, разбавляя пищевой спирт водой, изготовляли и реализовывали фальсификат через разветвленную сеть клиентов по продаже фальсифицированной продукции без регистрации в установленном законом порядке.

У правонарушителей изъято более тонны спирта, около 8600 бутылок готовой продукции и оборудование.

Следственный отдел Черниговской милиции возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), что карается штрафом от пятисот до тысячи пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до трех лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для изготовления.