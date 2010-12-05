Газпром компенсировал Украине принцип «бери или плати»?

Гарантии по объемам транзита российского газа через Украину являются позитивным результатом для обеих стран, считает эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Сообщение министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО о гарантировании российской стороной транзита через украинскую ГТС ежегодно по 112 млрд. кубометров газа в течение пяти лет, безусловно, является позитивным. От этого выигрывает и Украина, и Россия», - отметил он.

Вместе с тем эксперт считает, что лучшим результатом было бы, если бы стороны договорились о том, чтобы транзит осуществлялся по принципу «качай или плати». «Это хотя бы частично компенсировало принцип «бери или плати», который все еще сохраняется для Украины в контракте купли-продажи газа от 19 января 2009 года», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что в течение пяти лет прогнозируется рост объемов потребления газа в посткризисных странах Центральной и Западной Европы. И даже с учетом «Северного потока» запрос на украинские транзитные мощности должен расти, уверен эксперт.

«С другой стороны, наличие встречных гарантий по транзиту с украинской стороны позволит россиянам спокойнее конкурировать на европейском рынке. А для Украины это дополнительный аргумент для модернизации ГТС в соответствии с Совместным заявлением от 23 марта 2009 года, подписанным в Брюсселе», - убежден Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 декабря, Ю.БОЙКО заявил, что «Нафтогаз Украины» получил частичные гарантии от ОАО «Газпром» по транзиту природного газа по территории Украины в объеме не меньше 112 млрд. куб. м газа в год в течение 5 лет.

«Был подписан документ, в соответствии с которым мы получили пусть и не 100% (гарантию – УНИАН), но более уверенную позицию по транзиту газа на последующие пять лет», - сказал он.

При этом Ю.БОЙКО отметил, что «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 1,5 млрд. дол. за услуги транзита.

«Зафиксирована цифра 112 млрд. куб. м газа ежегодно. И если меньше газа будет транспортироваться, то аванс, который дал нам «Газпром» в 1,5 млрд. дол., будет возвращен в больший срок, чем пять лет», - добавил министр.

Раньше Ю.БОЙКО неоднократно отмечал, что вопрос загрузки украинской ГТС является чрезвычайно важным для энергетической безопасности Украины, и заявлял, что Украина хочет получить гарантии от ОАО «Газпром» на загруженность своей газотранспортной системы.