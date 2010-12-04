В Киеве глав районов отправили искать крыс и мышей

Киевская городская государственная администрация поручила председателям районов обеспечить проведение проверки в домах на наличие грызунов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

“Киевская городская государственная администрация поручила председателям районов обеспечить проведение балансодержателями жилых домов дополнительной проверки на наличие грызунов и, в случае необходимости, провести мероприятия по дератизации”, - говорится в сообщении.

Сейчас жилищно-эксплуатационными организациями города заключены договоры с предприятиями, которые выполняют работы по дератизации жилых домов.

Результаты проверки мероприятий по дератизации будут известны уже на следующей неделе, отметили в КГГА.