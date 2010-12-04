На Донбассе физически ликвидировано 300 «копанок»

Правоохранительными органами Донецкой области с начала текущего 2010 года физически ликвидировано более 300 «копанок» с незаконной добычей угля и приостановлена деятельность 16 карьеров.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры. В сообщении отмечается, что всего в текущем году правоохранительными органами Донецкой области по фактам незаконной добычи угля было возбуждено 108 уголовных дел.

Как показали прокурорские проверки, государственный контроль со стороны правоохранительных, контролирующих органов и органов местного самоуправления не в полной мере отвечает требованиям сложившейся ситуации. В связи с этим, в июле 2010 года для противодействия несанкционированной добыче полезных ископаемых в прокуратуре области была создана рабочая группа. И только в июле - ноябре текущего 2010 года в ходе рабочих выездов группы выявлено почти 80 «копанок» и 17 карьеров в которых осуществлялась незаконная добыча каменного угля, было конфисковано 7 тыс. тонн угля, 27 единиц шахтного оборудования, возбуждено 28 уголовных дел.

В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что проблема незаконной добычи полезных ископаемых по-прежнему остается актуальной для области. Особо опасной для окружающей среды является добыча открытым карьерным способом, потому что она приводит не только к истощению запасов природных ресурсов, но и к нарушению целостности плодородного слоя почвы, загрязнению окружающей среды. По данным Главного управления Госкомзема в Донецкой области в настоящее время общая площадь поврежденных в результате несанкционированной добычи каменного угля земель составляет приблизительно 80 гектаров.