Эксперты подозревают, что ФГИУ предпочел кулуарную продажу МАУ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) располагал возможностью организовать открытый прозрачный конкурс по продаже государственного пакета акций «Международных авиалиний Украины» (МАУ), но предпочел кулуарную продажу, отмечают ведущие эксперты фондового рынка.

Об этом свидетельствует в том числе и выбор оценщика госпакета акций «МАУ», которым неожиданно стало малоизвестное ООО «Украинская экспертная группа», отметили эксперты в комментарии УНИАН.

Аналитик инвестиционной компании «АРТ Капитал» Алексей АНДРЕЙЧЕНКО говорит, что «Фонд госимущества не будет привлекать серьезную компанию, например, из первой четверки, к оценке «МАУ», потому что ему это просто не выгодно. Ему выгодно продать пакет за небольшую цену среди своих. Посмотрите, что такое вообще «Украинская экспертная группа» - это очень маленькая компания, которая занимается оценкой земельных участков и вообще нигде всерьез не засветилась и всерьез не известна. Оценка там будет соответствующая».

Разделяет эту точку зрения и первый заместитель главы совета Украинского общества оценщиков Сергей ОВЧАРОВ, который не имеет ни малейшего представления ни об оценщике госпакета «МАУ», ни о руководителе ООО «Украинская экспертная группа». «Это неизвестная компания. Я не знаю о ее существовании и я никогда не слышал о таком человеке как Владимир АНТОНОВ», - сообщил С.ОВЧАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2010 года ФГИУ объявил о приватизации государственного пакета акций «МАУ».

22 ноября глава ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО на пресс-конференции заявил, что Фонд госимущества считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций МАУ должна составлять 250 млн. грн.

Эксперты считают эту сумму сильно заниженной.

1 декабря ООО «Украинская экспертная группа» (г. Киев) была признана победителем конкурса по отбору оценщика 61,58% государственного пакета акций авиакомпании «МАУ».

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.