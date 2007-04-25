Коммунисты будут преследовать жену Ющенко, пока ”Артеку” не вернут ордена

Активисты КПУ не прекратят акций протеста в связи с визитом в Крым супруги Президента Украины - главы Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда "Украина 3000" Екатерины ЮЩЕНКО, пока на главную стеллу Международного детского центра "Артек" не вернут ордена Ленина и Дружбы народов.

Об этом говорится в комментарии лидера крымских коммунистов, народного депутата Украины Леонида ГРАЧА, текст которого передан УНИАН.

Главный коммунист Крыма подчеркнул, что "если советские ордена не будут возвращены на свое законное место, то акции протеста в Крыму будут нарастать". Л.ГРАЧ также выразил мнение, что визит Е.ЮЩЕНКО в Крым для участия в форуме "Возрождение, обновление и развитие человека" носит "ложный характер гуманистической миссии".

Как сообщал УНИАН, крымские коммунисты второй день блокируют проезд кортежа Е.ЮЩЕНКО. Так, 24 апреля активисты КПУ и Союза советских офицеров Крыма попытались воспрепятствовать въезду кортежа супруги Президента в "Артек", а сегодня мешали проезду кортежа возле Лозовской школы-интерната. Кроме того, как стало известно из сообщения пресс-службы крымского Республиканского комитета КПУ, сегодня же крымские коммунисты потребовали от Е.ЮЩЕНКО вернуть советские ордена «Артеку» во время ее посещения украинской школы-гимназии в Симферополе. По данным КПУ, активисты акции устроили "барабанный бой от десятков древков знамен и транспарантов" по крыше автомобиля, в котором находилась жена Президента.

Советские ордена были сняты со стеллы "Артека" в начале апреля. По данным пресс-службы МДЦ, после проведения ряда работ ордена будут возращены на место.

Л.ГРАЧ направил обращение на имя Президента Украины с требованием разобраться в ситуации с "демонтажем" орденов.