Янукович поздравил Службу внешней разведки

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил сотрудников и ветеранов Службы внешней разведки с профессиональным праздником - 19-й годовщиной со дня образования СВР.

Как отмечается в приветствии, текст которого размещен на официальном сайте Президента, "на всех этапах развития нашего государства внешняя разведка занимала важное место в системе национальной безопасности, и сегодня играет ведущую роль в обеспечении защиты национальных интересов Украины".

По словам В.ЯНУКОВИЧА, высокий профессионализм и самоотверженность украинских разведчиков, патриотизм и настойчивость в выполнении поставленных заданий вызывают чувство глубокого почета и уважения.

«Уверен, что ваша эффективная работа, возможность действовать на опережение станут залогом весомых достижений в обеспечении безопасности общества и государства от внешних угроз», - отметил Президент, выразив при этом благодарность за добросовестный труд, отвагу и верность традициям старших поколений разведчиков.