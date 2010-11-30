Украинские моряки отбились от сомалийских пиратов

Сомалийские пираты чуть было не захватили в плен 29 украинцев и двух россиян, сообщает Газета.ру, ссылаясь на слова редактора «Морского бюллетеня» Михаила Войтенко.

По сведениям Войтенко, в воскресенье пираты атаковали в Аравийском море в 300 милях от побережья Индии греческий балкер Pistis (балкер – судно для перевозки насыпных грузов), следовавший в восточном направлении из Одессы. Балкер был атакован одной лодкой, в которой находилось четверо пиратов, вооруженных автоматами Калашникова. Поблизости находилось пиратское судно-база.

«Капитан собрал весь экипаж на мостике и сообщил о нападении всеми видами связи, судно начало маневрировать, борта балкера были защищены колючей проволкой. Пираты поняли, что легкой добычи не получится, и довольно быстро прекратили атаку», – описывает произошедшее Войтенко.

Никто из экипажа не пострадал. «Экипаж странно большой – 35 человек, из них 29 граждане Украины, двое – России, четверо – Филиппин. Так как судно следует из Одессы на Тайвань, не исключено, в составе экипажа есть сопровождающие груз, но что за груз, неизвестно», – заключает Войтенко.