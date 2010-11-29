В КГГА говорят, что улицы Киева от снега чистят почти 6 тысяч человек

К уборке снега на дорогах и улицах Киева привлечены 5 тысяч 750 работников и 300 единиц снегоуборочной техники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«Жилищные организации города сегодня достаточно обеспечены соответствующей техникой и посыпочными материалами для нормальной работы зимой. Не должно возникнуть проблем и с уборкой снега в межквартальных проездах, ведь часть их временно закреплена за коммунальной корпорацией «Киевавтодор», – отметил начальник Главного управления жилищного хозяйства Владимир СТОРОЖЕНКО.

За своевременную и качественную уборку межквартальных проездов также будут отвечать коммунальные предприятия и председатели районов.

Работа коммунальных служб города в осенне-зимний период лично контролируется председателем КГГА Александром ПОПОВЫМ, говорится в сообщении.