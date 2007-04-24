Виктор Ющенко завтра проведет открытый урок в одной из школ Киевской области

25 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО совершит рабочую поездку по Киевской области. Поездка состоится в рамках регионального тура, который начался в марте 2007 года и был прерван в связи с политической ситуацией в стране, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Киевская область станет пятой, которую Президент планирует посетить в рамках регионального тура. Рабочие поездки в Винницкую и Хмельницкую области, которые были запланированы раньше и не состоялись соответственно 13 и 19 апреля, обязательно состоятся, как только в графике Президента появится такая возможность, отмечает пресс-служба.

В ходе рабочей поездки В.Ющенко ознакомится с условиями учебы в Марьяновской общеобразовательной школе І–ІІІ ступеней.

В.Ющенко проведет открытый урок для учеников 9–11 классов на тему «Украина – европейское государство». Прямой урок будет транслироваться в прямом эфире на общенациональных каналах.

Также планируется, что в канун годовщины Чернобыльской трагедии Президент Украины примет участие в церемонии открытия Памятного знака пострадавшим от Чернобыльской катастрофы 26 апреля 1986 года.