Бензин опять подорожал

С 19 по 26 ноября 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,9 – 1,1% (в среднем на 1%). Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 19 по 26 ноября 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – увеличились на 0,9% - с 6,91 грн./литр до 6,97 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 1,0% - с 7,26 грн./литр до 7,33 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 1,1% - с 7,60 грн./литр до 7,68 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 1,0% - с 6,89 грн./литр до 6,96 грн./литр

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.