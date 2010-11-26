В Харькове - взрыв в жилом доме

В Харькове в одной из квартир в трехэтажном жилом доме произошло возгорание с последующим взрывом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва была повреждена пенобетонная перегородка между двумя квартирами и выбиты стекла еще в одной.

Погибших и пострадавших в результате взрыва нет.

Предварительная причина пожара – открытый источник огня. Причина взрыва устанавливается.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.