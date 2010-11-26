У Минобразования нет денег на конверты

У Министерства образования и науки Украины нет средств на почтовые конверты и марки для отправки сертификатов участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) 2011 года.

Об этом идет речь в письме МОН о перераспределении бюджетных средств в 2010 году, копией которого располагает УНИАН.

Минобразования обратилось к Министерству финансов с просьбой внести изменения в годовое расписание ассигнований госбюджета Украины на 2010 год.

“Из-за отсутствия необходимых средств на приобретение почтовых конвертов и марок Министерство образования и науки просит осуществить перераспределение расходов и внести изменения в годовое расписание ассигнований государственного бюджета Украины на 2010 год”, - говорится в документе, подписанном заместителем министра образования Петром КУЛИКОВЫМ.

В письме отмечено, что в соответствии с новым порядком регистрации лиц, желающих пройти внешнее независимое оценивание в 2011 году, каждому, кто подаст документы для участия в тестировании, персонально будет отослан сертификат для прохождения ВНО или обоснованный отказ.

По данным МОН, планируется, что в 2011 году в тестировании примут участие 312 тыс. 600 человек.